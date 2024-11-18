Дуда вважає, що дзвінок Шольца Путіну підриває "мирні зусилля" Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив канцлера Німеччини Олафа Шольца в намаганні усунути обраного президента США Дональда Трампа від переговорів щодо майбутнього України.

Таке Дуда заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

На думку польського президента, дзвінок Шольца господарю Кремля Владіміру Путіну не мав на меті підштовхнути останнього до переговорів про завершення війни в Україні – як стверджував сам Шольц.

"Я вважаю, що це була спроба домогтися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду", – сказав Дуда.

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Президент Польщі вважає, що Шольц стурбований можливістю укладання невигідних для Німеччини угод зі США за адміністрації Трампа й намагається діяти на випередження: "Найбільше німці бояться, що Дональд Трамп змусить їх купувати газ в Америки".

Водночас Дуда назвав сміховинними припущення про те, що обраний президент США відмовиться від підтримки України, нагадавши на військову допомогу, яку Київ отримав за його першої адміністрації.

"Я переконаний, що коли йдеться про війну в Україні, він збирає дані та інформацію. У цей момент він постійно, безперервно збирає цю інформацію в дуже пильній манері", – так описав це президент Польщі.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

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