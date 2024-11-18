Дуда считает, что звонок Шольца Путину подрывает "мирные усилия" Трампа

Президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины.

Такое Дуда заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По мнению польского президента, звонок Шольца хозяину Кремля Владимиру Путину не имел целью подтолкнуть последнего к переговорам о завершении войны в Украине – как утверждал сам Шольц.

"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Дуда.

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Президент Польши считает, что Шольц обеспокоен возможностью заключения невыгодных для Германии соглашений с США при администрации Трампа и пытается действовать на опережение: "Больше всего немцы боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки".

В то же время Дуда назвал смехотворными предположения о том, что избранный президент США откажется от поддержки Украины, напомнив о военной помощи, которую Киев получил при его первой администрации.

"Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, он собирает данные и информацию. В этот момент он постоянно, непрерывно собирает эту информацию в очень пристальной манере", – так описал это президент Польши.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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