Дуда: Розмова Шольца з Путіним – це помилка
Президент Польщі Анджей Дуда вважає помилкою телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському лідеру Владіміру Путіну.
Заяву польського президента з цього приводу наводить його канцелярія у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Дуда висловив сумнів, що розмова канцлера Німеччини з Путіним була погоджена з союзниками.
Він також розкритикував те, що "один з лідерів європейської країни з сильною економікою веде переговори з агресором", у той час як Росія жорстоко атакує Україну.
"Я вважаю, що це (розмова з Путіним. – Ред.) помилка", – заявив польський президент.
💬 Z satysfakcją przyjąłem decyzję Joe Bidena. Była ona bardzo potrzebna i dobrze, że została wydana. Rosja wyraźnie widzi, że Ukraina otrzymuje wsparcie od państw zachodnich.– Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 18, 2024
💬 Wątpię, aby rozmowa Kanclerza Niemiec z W. Putinem była uzgodniona z sojusznikami.
Rosja brutalnie…
Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.
Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".
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