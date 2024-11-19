Половина шукачів притулку, що потрапили у Фінляндію через кордон з РФ, досі чекають рішення

З понад тисячі мігрантів – шукачів притулку, яким вдалось потрапити у Фінляндію восени-взимку минулого року, половина досі чекають рішення за своїми клопотаннями про притулок.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Всього до Фінляндії під час штучної міграційної кризи на російському кордоні восени і взимку 2023-2024 років потрапили трохи більше 1300 осіб.

На цей час близько 130 з них отримали позитивне рішення і зможуть залишитись у Фінляндії, та приблизно стільки ж отримали відмову.

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Приблизно половина від усіх досі очікують рішення. Розгляд решти заявок припинили, оскільки ці люди зникли з притулків, де їх розселили, і їхнє місцеперебування невідоме.

Нагадаємо, після наростання штучної міграційної кризи на фінсько-російському кордоні з осені 2023 року Фінляндія з кінця листопада повністю закрила кордон з РФ (детально про це – у статті "Фінляндія тримає оборону"). Відтоді всі автомобільні КПП майже безперервно лишалися закритими.

У листопаді 2024 року очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен заявила, що в уряді поки не бачать передумов для відкриття кордону з Росією.

Також повідомляли, що фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.