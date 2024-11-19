Половина искателей убежища, попавших в Финляндию через границу с РФ, до сих пор ждут решения

Из более тысячи мигрантов-искателей убежища, которым удалось попасть в Финляндию осенью-зимой прошлого года, половина до сих пор ждут решения по своим ходатайствам об убежище.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Всего в Финляндию во время искусственного миграционного кризиса на российской границе осенью и зимой 2023-2024 годов попали чуть более 1300 человек.

В настоящее время около 130 из них получили положительное решение и смогут остаться в Финляндии, и примерно столько же получили отказ.

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Примерно половина от всех до сих пор ожидают решения. Рассмотрение остальных заявок прекратили, поскольку эти люди исчезли из приютов, где их расселили, и их местонахождение неизвестно.

Напомним, после нарастания искусственного миграционного кризиса на финско-российской границе с осени 2023 года Финляндия с конца ноября полностью закрыла границу с РФ (подробно об этом – в статье "Финляндия держит оборону"). С тех пор все автомобильные КПП почти непрерывно оставались закрытыми.

В ноябре 2024 года глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что в правительстве пока не видят предпосылок для открытия границы с Россией.

Также сообщалось, что финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.