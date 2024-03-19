У Фінляндії 35 осіб підозрюють у контрабанді мігрантів на кордоні з РФ

Фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

В організації незаконних перетинів східного кордону і трафікінгу підозрюють 35 осіб.

Організація нелегального перетину кордону передбачає ситуації, коли прохачів притулку за гроші перевозять до пунктів призначення і оформляють їм документи для в'їзду або виїзду. Частина випадків, які зараз розслідують, пов'язані з переправленням нелегалів через Фінляндію в інші країни Європи.

Прикордонна служба раніше заявила, що контрабандисти здебільшого діють дистанційно з-за кордону, однак серед них також особи, які перебувають у Фінляндії. Серед підозрюваних – громадяни Іраку, Сирії та Росії.

У багатьох випадках йдеться про організовану злочинність.

Минулого тижня Центральна кримінальна поліція повідомила, що близько 200 прохачів притулку, які потрапили до Фінляндії через російський кордон, зникли.

Більшість справ було розпочато минулого листопада-грудня, коли до Фінляндії через російський кордон прибуло понад тисячу прохачів притулку з третіх країн.

Із серпня 2023 року до Фінляндії таким чином потрапили 1300 прохачів притулку із 29 країн.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.

Перед цим фінські правоохоронці заявили, що серед тисяч мігрантів, які потрапили в країну через російський кордон за останні місяці, може бути кілька десятків потенційно небезпечних осіб.

У МВС Фінляндії казали, що мають інформацію про перебування на території Росії неподалік від кордону тисяч мігрантів, які очікують нагоди перейти кордон з настанням весни.