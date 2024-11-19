Прем’єрка Італії про дозвіл на удари ATACMS по Росії: Ми зробили інший вибір

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що розуміє рішення США розблокувати українські удари далекобійною зброєю по території Росії, але Рим змінювати своєї позиції не збирається.

Про це вона сказала журналістам на полях саміту "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

За словами Мелоні, дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії – це "відповідь на безпрецедентну агресію Росії напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь".

"Італія зробила інший вибір, ми завжди зосереджувалися на питанні протиповітряної оборони. Очевидно, я розумію погляд інших країн", – додала вона.

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Італійська прем’єрка також підкреслила: "поки в Україні триває війна, ми будемо стояти поруч з Україною".

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні напередодні також підтверджував позицію країни про заборону ударів по Росії переданою нею зброєю.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Водночас у Держдепі відмовились коментувати повідомлення ЗМІ про нібито дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб російської території.

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