Премьер Италии о разрешении на удары ATACMS по России: Мы сделали другой выбор

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что понимает решение США разблокировать украинские удары дальнобойным оружием по территории России, но Рим менять свою позицию не собирается.

Об этом она сказала журналистам на полях саммита "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

По словам Мелони, разрешение на удары ракетами ATACMS по России – это "ответ на беспрецедентную агрессию России накануне саммита G20, в котором Россия участвует".

"Италия сделала другой выбор, мы всегда сосредотачивались на вопросе противовоздушной обороны. Очевидно, я понимаю взгляд других стран", – добавила она.

Реклама:

Итальянский премьер также подчеркнула: "пока в Украине продолжается война, мы будем стоять рядом с Украиной".

Глава МИД Италии Антонио Таяни накануне также подтверждал позицию страны о запрете ударов по России переданным ею оружием.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

В то же время в Госдепе отказались комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.