"Київ вистояв": Салліван розповів, що він вважає політичним спадком Байдена в Україні

Росія не стерла Україну з лиця землі, а Київ вистояв – і це стало політичним спадком президента США Джо Байдена на посаді, вважає його радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це він заявив PBS News, повідомляє "Європейська правда".

Салліван висловив переконання, що спадщина адміністрації Байдена щодо України вже значною мірою визначена.

"І її можна визначити двома словами: Київ вистояв", – сказав він.

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Україна, за словами Саллівана, "перебувала під загрозою бути стертою з лиця землі".

"І завдяки хороброму українському народу, його винахідливості та мужності, а також завдяки президенту Джо Байдену, який згуртував країни з усього світу, ми захистили Київ, ми захистили Україну.

Україна і надалі буде процвітаючою демократією, що спирається на західні інституції", – відзначив радник Джо Байдена.

У цьому ж інтев’ю Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї.