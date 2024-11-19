"Киев выстоял": Салливан рассказал, что он считает политическим наследием Байдена в Украине

Россия не стерла Украину с лица земли, а Киев выстоял – и это стало политическим наследием президента США Джо Байдена на посту, считает его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом он заявил PBS News, сообщает "Европейская правда".

Салливан выразил убеждение, что наследие администрации Байдена по Украине уже в значительной степени определено.

"И его можно определить двумя словами: Киев выстоял", – сказал он.

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Украина, по словам Салливана, "находилась под угрозой быть стертой с лица земли".

"И благодаря храброму украинскому народу, его изобретательности и мужеству, а также благодаря президенту Джо Байдену, который сплотил страны со всего мира, мы защитили Киев, мы защитили Украину.

Украина и в дальнейшем будет процветающей демократией, опирающейся на западные институты", – отметил советник Джо Байдена.

В этом же интервью Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия.