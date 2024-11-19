Іран знову нарікає послу Угорщини на нові санкції ЄС і Британії

Міністерство закордонних справ Ірану у вівторок, 19 листопада, викликало посла Угорщини, яка на ротаційній основі головує в Раді Європейського Союзу, щоб висловити протест проти нових санкцій проти Тегерана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство IRNA.

На зустрічі в іранському МЗС послу Угорщини заявили, що санкційні дії "суперечать міжнародному праву" і що твердження про іранську військову допомогу Росії для ведення війни в Україні є неправдою.

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Зовнішньополітичне відомство Ірану також "висловило жаль" через "конфронтаційну і невиправдану політику" деяких європейських країн.

У понеділок Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Ірану через військову підтримку Росії у війні в Україні. Обмеження торкнулись суден і портів, які, як стверджується, використовувалися для передачі Росії безпілотників і ракет.

Паралельно Велика Британія також оголосила про нові санкції проти Ірану, заморозивши активи іранського морського перевізника IRISL та авіакомпанії Iran Air, звинувативши їх у транспортуванні балістичних ракет і військових вантажів до Росії.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше стверджував, що його країна не надавала Росії балістичних ракет.