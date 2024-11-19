Иран снова жалуется послу Венгрии на новые санкции ЕС и Британии

Министерство иностранных дел Ирана во вторник, 19 ноября, вызвало посла Венгрии, которая на ротационной основе председательствует в Совете Европейского Союза, чтобы выразить протест против новых санкций против Тегерана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство IRNA.

На встрече в иранском МИД послу Венгрии заявили, что санкционные действия "противоречат международному праву" и что утверждение об иранской военной помощи России для ведения войны в Украине является неправдой.

Реклама:

Внешнеполитическое ведомство Ирана также "выразило сожаление" из-за "конфронтационной и неоправданной политики" некоторых европейских стран.

В понедельник Европейский Союз объявил о новых санкциях против Ирана из-за военной поддержки России в войне в Украине. Ограничения коснулись судов и портов, которые, как утверждается, использовались для передачи России беспилотников и ракет.

Параллельно Великобритания также объявила о новых санкциях против Ирана, заморозив активы иранского морского перевозчика IRISL и авиакомпании Iran Air, обвинив их в транспортировке баллистических ракет и военных грузов в Россию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее утверждал, что его страна не предоставляла России баллистических ракет.