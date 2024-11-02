Міноборони Іспанії відправляє ще 1000 військових для допомоги після смертоносних повеней

Міністерство оборони Іспанії цієї суботи відправляє ще 1000 військовослужбовців у регіони, які постраждали від масштабних повеней.

Про це повідомляє El Pais, інформує "Європейська правда".

Загалом до кінця дня 3000 військовослужбовців із трьох родів військ виконуватимуть завдання з розчищення завалів, розподілу гуманітарної допомоги та порятунку затоплених приміщень.

У п'ятницю вранці до 1200 військовослужбовців Надзвичайного військового союзу (UME), вже присутніх у районі, додалися 500 солдатів з армії, флоту та ВПС. У другій половині дня до них приєдналися ще 250 осіб, а сьогодні це зробить ще тисяча.

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За останніми даними, внаслідок повеней в Іспанії загинули вже 202 особи.

У Румунії раніше підтвердили, що серед вже ідентифікованих жертв повені в Іспанії є їхній громадянин.