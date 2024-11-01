У катастрофічній повені в Іспанії загинув громадянин Румунії

Серед загиблих внаслідок катастрофічних повеней на південному заході Іспанії є громадянин Румунії.

Як пише "Європейська правда", такий коментар МЗС Румунії наводить News.ro.

У дипломатичному відомстві розповіли, що на цей час підтверджено загибель одного громадянина Румунії внаслідок повеней в Іспанії.

"Згідно з інформацією, переданою іспанською владою, одну особу з переліку румунських громадян, що вважаються зниклими, ідентифіковано як загиблу. МЗС висловлює співчуття родині", – йдеться у заяві.

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Румунські дипломати продовжують перевіряти інформацію щодо зниклих безвісти румунських громадян.

Станом на четвер зниклими вважали 16 громадян Румунії. Іспанські ЗМІ писали про загибель румунської сім’ї у районі Ла Торре під Валенсією, вони емігрували туди понад 20 років тому. Цю інформацію поки не підтвердили офіційно.

Загальна кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней на південному заході Іспанії вже перевищує 150 осіб, ще багато людей вважаються зниклими безвісти. До пошуку зниклих у зоні стихійного лиха залучають більше військових, щоб прискорити роботу.

У регіоні продовжуються сильні дощі, для деяких районів знову оголошено найвищий рівень попередження.