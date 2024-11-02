Минобороны Испании отправляет еще 1000 военных для помощи после смертоносных наводнений

Министерство обороны Испании в эту субботу отправляет еще 1000 военнослужащих в регионы, пострадавшие от масштабных наводнений.

Об этом сообщает El Pais, информирует "Европейская правда".

Всего до конца дня 3000 военнослужащих из трех родов войск будут выполнять задачи по расчистке завалов, распределению гуманитарной помощи и спасению затопленных помещений.

В пятницу утром к 1200 военнослужащих Чрезвычайного военного союза (UME), уже присутствующих в районе, добавились 500 солдат из армии, флота и ВВС. Во второй половине дня к ним присоединились еще 250 человек, а сегодня это сделает еще тысяча.

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По последним данным, в результате наводнений в Испании погибло уже 202 человека.

В Румынии ранее подтвердили, что среди уже идентифицированных жертв наводнения в Испании есть их гражданин.