В Іспанії підтверджена кількість загиблих у катастрофічній повені перевищила 200

В Іспанії офіційно підтвердили загибель вже понад 200 людей на південному заході країни, що постраждав від катастрофічної повені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Вдень 1 листопада Об’єднаний координаційний центр, що займається ліквідацією наслідків стихійного лиха, офіційно повідомив, що в автономній області Валенсія підтверджено загибель 202 людей.

Пожежники відкачують воду із затопленого тунелю. Фото Claudio Alvarez

Разом із трьома загиблими в інших регіонах, Кастилія–Ла-Манча та Андалусія, кількість жертв сягнула 205. Це вже більше, аніж внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини влітку 2021 року.

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В останньому перед цим оновленні у четвер повідомляли про понад 150 загиблих.

У Румунії раніше підтвердили, що серед вже ідентифікованих жертв повені в Іспанії є громадянин Румунії.

До пошуку зниклих у зоні стихійного лиха залучають більше військових, щоб прискорити роботу.

Влада Валенсії відкрила офіційний рахунок для збору коштів на підтримку постраждалих від повені.

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