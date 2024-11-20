Посольство Італії у Києві вирішило не працювати у середу з міркувань безпеки

Посольство Італії у Києві теж вирішило не працювати у середу, 20 листопада, після оприлюднення США інформації про ризик масованого ракетного удару.

Про це йдеться в заяві служби Міністерства закордонних справ Італії Viaggiare Sicuri, яку наводить "Європейська правда".

Як зазначено, італійське посольство у Києві не працюватиме протягом середи як запобіжний захід.

"У разі оголошення повітряної тривоги всім громадянам Італії, які перебувають в країні, рекомендується дотримуватися найсуворіших заходів зі зменшення ризику та негайно перейти до найближчого укриття", – йдеться в заяві.

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Водночас у заяві запевнили, що в подальшому посольство у Києві продовжуватиме свою роботу.

Раніше США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Посольство Іспанії згодом теж оголосило про закриття після отримання "конкретної" інформації про можливий "великий" авіаудар по місту у середу, 20 листопада.

Також у середу з міркувань безпеки не працюватиме посольство Греції.