Посольство Италии в Киеве решило не работать в среду из соображений безопасности

Посольство Италии в Киеве тоже решило не работать в среду, 20 ноября, после обнародования США информации о риске массированного ракетного удара.

Об этом говорится в заявлении службы Министерства иностранных дел Италии Viaggiare Sicuri, которое приводит "Европейская правда".

Как указано, итальянское посольство в Киеве не будет работать в течение среды в качестве меры предосторожности.

"В случае объявления воздушной тревоги всем гражданам Италии, которые находятся в стране, рекомендуется соблюдать строгие меры по уменьшению риска и немедленно перейти в ближайшее укрытие", – говорится в заявлении.

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В то же время в заявлении заверили, что в дальнейшем посольство в Киеве будет продолжать свою работу.

Ранее США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Посольство Испании впоследствии тоже объявило о закрытии после получения "конкретной" информации о возможном "крупном авиаударе" по городу в среду, 20 ноября.

Также в среду из соображений безопасности не будет работать посольство Греции.