В ЄС відреагували на закриття низки посольств у Києві через ризик масованих ударів

У Європейській комісії прокоментували рішення низки західних посольств у Києві призупинити роботу у середу, 20 листопада, з безпекових міркувань.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, що національна влада кожної країни сама ухвалює рішення щодо роботи своїх дипломатичних установ в Україні на основі наявної інформації.

Стано також зауважив, що представництво ЄС у Києві продовжує свою роботу і не вживає додаткових безпекових заходів.

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"Я можу лише сказати, що з боку представництва ЄС ми не вживаємо жодних додаткових конкретних заходів безпеки, оскільки ми вже працюємо в середовищі, яке є дуже ризикованим. Ми бачимо, що Путін продовжує свою агресію шляхом масштабних атак по всій Україні, тому ми діємо за цих обставин з тим рівнем готовності, який у нас є", – підкреслив речник Єврокомісії.

Раніше США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Посольство Іспанії згодом теж оголосило про закриття після отримання "конкретної" інформації про можливий "великий" авіаудар по місту у середу, 20 листопада.

Також у середу з міркувань безпеки не працюватимуть посольства Греції та Італії.