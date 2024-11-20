Нідерланди наймуть приватні фірми для посилення безпеки в Північному морі на тлі загроз РФ

Нідерланди планують тимчасово залучити додатковий персонал і обладнання приватних компаній для посилення безпеки в своїй частині Північного моря.

Про це повідомило в середу Міністерство оборони Нідерландів, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це рішення було прийнято після минулорічних повідомлень нідерландської військової розвідки MIVD про те, що інфраструктура Нідерландів у Північному морі, така як газопроводи і вітроелектростанції, є об'єктом російської диверсійної діяльності.

У квітні MIVD заявила, що Росія також може намагатися саботувати численні центри обробки даних в регіоні Північного моря.

Реклама:

"Цей захід покликаний заповнити прогалину до того часу, поки два нових багатофункціональних судна забезпечення не будуть розгорнуті на флоті, що очікується в 2026 році", – додав представник міністерства.

Міністерство не уточнило, з якими саме компаніями воно веде переговори, а також чи йдеться лише про нідерландські чи європейські компанії.

Нідерландська частина Північного моря приблизно в півтора раза більша за сухопутну територію Нідерландів і належить до найбільш завантажених судноплавних регіонів у світі.

Нагадаємо, у неділю та понеділок стало відомо про пошкодження двох кабелів зв’язку, що проходять на дні Балтійського моря. Один з них сполучає Фінляндію та Німеччину, інший – Швецію та Литву.

Швеція розслідує інцидент як диверсію. Розслідування будуть вести спільно з Фінляндією.

Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.

Неофіційно повідомляють, що шведські слідчі запідозрили причетність до інциденту китайського вантажного судна Yi Peng 3, яке йшло з Росії до Єгипту.

Нагадаємо, восени 2023 році у Фінській затоці зазнав пошкоджень підводний трубопровід з Фінляндії до Естонії та кабель оператора зв’язку. Винуватцем проблеми вважають китайське судно, яке могло порвати їх якорем, що волікся по дну. Розслідування інциденту досі триває.