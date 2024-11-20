Нидерланды наймут частные фирмы для усиления безопасности в Северном море на фоне угроз РФ

Нидерланды планируют временно привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для усиления безопасности в своей части Северного моря.

Об этом сообщило в среду Министерство обороны Нидерландов, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это решение было принято после прошлогодних сообщений нидерландской военной разведки MIVD о том, что инфраструктура Нидерландов в Северном море, такая как газопроводы и ветроэлектростанции, является объектом российской диверсионной деятельности.

В апреле MIVD заявила, что Россия также может пытаться саботировать многочисленные центры обработки данных в регионе Северного моря.

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"Эта мера призвана заполнить пробел до тех пор, пока два новых многофункциональных судна обеспечения не будут развернуты на флоте, что ожидается в 2026 году", – добавил представитель министерства.

Министерство не уточнило, с какими именно компаниями оно ведет переговоры, а также идет ли речь только о нидерландских или европейских компаниях.

Нидерландская часть Северного моря примерно в полтора раза больше сухопутной территории Нидерландов и относится к наиболее загруженным судоходным регионам в мире.

Напомним, в воскресенье и понедельник стало известно о повреждении двух кабелей связи, проходящих на дне Балтийского моря. Один из них соединяет Финляндию и Германию, другой – Швецию и Литву.

Швеция расследует инцидент как диверсию. Расследование будут вести совместно с Финляндией.

Министры обороны Финляндии и Германии считают, что речь идет о диверсии.

Неофициально сообщается, что шведские следователи заподозрили причастность к инциденту китайского грузового судна Yi Peng 3, которое шло из России в Египет.

Напомним, осенью 2023 года в Финском заливе был поврежден подводный трубопровод из Финляндии в Эстонию и кабель оператора связи. Виновником проблемы считают китайское судно, которое могло порвать их якорем, волочившимся по дну. Расследование инцидента до сих пор продолжается.