Працівники посольства Ірландії в Києві працюють з дому на тлі загрози обстрілу РФ

Співробітникам посольства Ірландії в Україні в середу, 20 листопада, наказали працювати з дому після повідомлень про можливий обстріл з боку Росії.

Про це заявив ірландський міністр закордонних справ Міхол Мартін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Мартін заявив, що "задля перестороги" співробітники посольства Ірландії працюють з дому, а не в будівлі посольства в Києві.

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"Наразі тривають консультації між різними посольствами по всій Україні, але немає жодних планів щодо відкликання персоналу з посольства. Це дуже обережний крок, але очевидно, що ситуація загострюється, і ми вважаємо, що Росія повинна припинити цю війну", – додав він.

Нагадаємо, США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, посольство Сполучених Штатів перейшло на дистанційну роботу.

Слідом за США з міркувань безпеки свої посольства зачинили Іспанія, Греція та Італія.

У МЗС України з огляду на це заявили про "інформаційне нагнітання" й нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.