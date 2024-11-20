Работники посольства Ирландии в Киеве работают из дома на фоне угрозы обстрела РФ

Сотрудникам посольства Ирландии в Украине в среду, 20 ноября, приказали работать из дома после сообщений о возможном обстреле со стороны России.

Об этом заявил ирландский министр иностранных дел Михол Мартин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Мартин заявил, что "для предосторожности" сотрудники посольства Ирландии работают из дома, а не в здании посольства в Киеве.

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"Сейчас продолжаются консультации между различными посольствами по всей Украине, но нет никаких планов по отзыву персонала из посольства. Это очень осторожный шаг, но очевидно, что ситуация обостряется, и мы считаем, что Россия должна прекратить эту войну", – добавил он.

Напомним, США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов перешло на дистанционную работу.

Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли Испания, Греция и Италия.

В МИД Украины в связи с этим заявили об "информационном нагнетании" и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.