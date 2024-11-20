У президента Литви закликають посилити розвідку після інцидентів з кабелями

Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс закликав посилити розвідувальні можливості країни після інциденту з обривом кабелів зв’язку в Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує портал Delfi.

Коментуючи пошкоджений підводний кабель зв'язку, що з'єднує Литву і Швецію, головний радник президента Литви з питань національної безпеки закликав посилити можливості розвідки.

"Висновок очевидний: ми повинні мати сильніші можливості розвідки і спостереження в Балтійському морі, щоб ми могли швидше реагувати на те, що там відбувається, які судна рухаються в даний момент", – констатував радник литовського президента.

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"Ми знаємо, що "тіньовий флот" Росії постійно рухається, нелегально перевозячи різні вантажі. Ми повинні мати більший контроль у нашому морі", – вважає Будріс.

Він також згадав нещодавнє затримання двох громадян Іспанії за підозрою в здійсненні терористичного акту в Литві, назвавши це провокацією проти Литви, пов'язаною з повномасштабним вторгненням Росії в Україну і гібридними діями проти Заходу.

"Ці події справжні, реальні. З іншого боку у нас є противник, який має можливості планування, який має ресурси, який може діяти глобально і дійсно широко, що стосується континентальної Європи, і який встановив цілі в Литві", – зазначив радник президента Литви.

У середу, як повідомлялось, генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене розпочала досудове розслідування можливого тероризму у зв’язку з пошкодженням кабелю зв’язку у Балтійському морі.