Литва розслідує пошкодження кабелю в Балтійському морі як тероризм

Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене розпочала досудове розслідування можливого тероризму у зв’язку з пошкодженням кабелю зв’язку у Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Під час досудового розслідування слідчі збиратимуть дані і встановлюватимуть фактичні обставини, що призвели до пошкодження або розриву підводних кабелів,

Також слідству поставлено завдання з'ясувати, чи кабелі пошкоджено навмисними діями для досягнення диверсійних або терористичних цілей, або ж пошкодження сталися з якихось інших причин, повідомляє прокуратура.

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Організувати та очолити досудове розслідування доручено Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції.

Раніше цього тижня стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Поліція Швеції почала кримінальне розслідування за статтею про диверсію стосовно пошкодження двох кабелів зв’язку.