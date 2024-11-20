У президента Литвы призывают усилить разведку после инцидентов с кабелями

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис призвал усилить разведывательные возможности страны после инцидента с обрывом кабелей связи в Балтийском море.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует портал Delfi.

Комментируя поврежденный подводный кабель связи, соединяющий Литву и Швецию, главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности призвал усилить возможности разведки.

"Вывод очевиден: мы должны иметь более сильные возможности разведки и наблюдения в Балтийском море, чтобы мы могли быстрее реагировать на то, что там происходит, какие суда движутся в данный момент", – констатировал советник литовского президента.

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"Мы знаем, что "теневой флот" России постоянно движется, нелегально перевозя различные грузы. Мы должны иметь больший контроль в нашем море", – считает Будрис.

Он также упомянул недавнее задержание двух граждан Испании по подозрению в совершении террористического акта в Литве, назвав это провокацией против Литвы, связанной с полномасштабным вторжением России в Украину и гибридными действиями против Запада.

"Эти события настоящие, реальные. С другой стороны у нас есть противник, который имеет возможности планирования, который имеет ресурсы, который может действовать глобально и действительно широко, что касается континентальной Европы, и который установил цели в Литве", – отметил советник президента Литвы.

В среду, как сообщалось, генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование возможного терроризма в связи с повреждением кабеля связи в Балтийском море.