Правоохоронні органи Литви затримали двох громадян Іспанії, які планували здійснити терористичний акт у місті Шяуляй на півночі балтіської держави.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Литви, пише "Європейська правда".

Двоє громадян Іспанії, згідно з повідомленням, прибули до Литви у вересні цього року з наміром підпалити виробничі приміщення приватної компанії в Шяуляї, а також обладнання та об'єкти за його межами.

"Підозрюваним не вдалося ні здійснити цей злочинний план, ні сховатися від правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.

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Підозрювані спробували сховатися в Ризі, де їх затримали співробітники Служби державної безпеки Латвії.

"Незабаром після цього підозрювані були передані Литві на підставі європейських ордерів на арешт, виданих у Литві. Наразі підозрювані перебувають під вартою, досудове розслідування триває", – повідомили в Генпрокуратурі.

Досудове розслідування перебуває під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури та проводиться Бюро кримінальної поліції Литви.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали чоловіка, який вихваляв Путіна і "Аль-Каїду".

А торік восени багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували неправдиві повідомлення про замінування.