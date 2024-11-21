В Італії остаточно схвалили жорсткіші правила для користувачів електросамокатів

У середу парламент Італії остаточно ухвалив законопроєкт, що запроваджує серію вимог до водіїв електросамокатів та жорсткіші штрафи за недбале паркування самокатів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

20 листопада проєкт схвалили у верхній палаті, Сенаті, у рамках ширших реформ у сфері безпеки дорожнього руху. Оновлення щодо самокатів мали на меті зарегулювати цей новий вид транспорту, що набув значного поширення за роки після пандемії коронавірусу – як і в багатьох інших країнах.

Міністр транспорту Маттео Сальвіні заявив, що після схвалення змін в Італії "більше не буде навіжених самокатників".

Реклама:

Новий закон зобов’язує самокатників використовувати шоломи і мати страховку, самокат повинен буде мати номерний знак. Самокатникам буде заборонено пересуватися у пішохідних зонах та на заміських дорогах, при цьому в Італії їм заборонили пересування і по велодоріжках.

За офіційною статистикою, в Італії за 2022 рік у ДТП за участю самокатників постраждали понад 2900 осіб і 16 загинули, а у 2023 році постраждали майже 3400 осіб і 21 людина загинула.

Нагадаємо, Париж минулого року став першою європейською столицею, де зовсім заборонили прокатні електросамокати. У вересні цього року таке рішення ухвалив Мадрид.

У Латвії з квітня 2024 року заборонено виїздити на проїжджу частину на незареєстрованому самокаті, і до самокатів застосовуються швидкісні обмеження.