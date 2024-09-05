Мадрид забороняє прокат електросамокатів

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда в четвер, 5 вересня, оголосив про відкликання ліцензії в операторів електросамокатів, які, за його словами, не змогли запровадити обмеження на пересування своїх клієнтів або контролювати їхнє паркування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З травня 2023 року міська рада Мадрида врегулювала ринок оренди електросамокатів, дозволивши в місті діяльність трьох прокатних сервісів – амстердамської компанії Dott, німецької Tier Mobility та американської Lime.

Кожній компанії дозволили здавати в оренду по 2000 електросамокатів через додаток Uber.

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Водночас сервіси мали надати владі Мадрида доступ до своїх даних, а також врегулювати паркування самокатів і обмеження на їхнє користування в деяких місцях – наприклад на пішохідних вулицях або поблизу історичних парків.

За словами Мартінеса-Алмейди, Lime, Dott і Tier Mobility не виконали цих умов, тож із жовтня 2024 року їхні ліцензії будуть анульовані, а іншим сервісам прокату електросамокатів видавати ліцензії не планують.

"Ринок виявився нездатним відповідати вимогам, встановленим мерією для забезпечення найвищого рівня безпеки для громадян", – констатував мер іспанської столиці.

Мадрид – не перше велике місто, яке йде на такі обмеження.

Минулого року Париж став першою європейською столицею, де після громадських консультацій заборонили прокат електросамокатів.

У Латвії з квітня 2024 року заборонено виїздити на проїжджу частину на незареєстрованому самокаті, і до самокатів застосовуються швидкісні обмеження.