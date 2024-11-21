В Италии окончательно одобрили более строгие правила для пользователей электросамокатов

В среду парламент Италии окончательно принял законопроект, вводящий серию требований к водителям электросамокатов и более жесткие штрафы за небрежную парковку самокатов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

20 ноября проект одобрили в верхней палате, Сенате, в рамках более широких реформ в сфере безопасности дорожного движения. Обновления по самокатам имели целью зарегулировать этот новый вид транспорта, получивший широкое распространение за годы после пандемии коронавируса – как и во многих других странах.

Министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что после одобрения изменений в Италии "больше не будет сумасшедших самокатчиков".

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Новый закон обязывает самокатчиков использовать шлемы и иметь страховку, самокат должен будет иметь номерной знак. Самокатчикам будет запрещено передвигаться в пешеходных зонах и на загородных дорогах, при этом в Италии им запретили передвижение и по велодорожкам.

По официальной статистике, в Италии за 2022 год в ДТП с участием самокатчиков пострадали более 2900 человек и 16 погибли, а в 2023 году пострадали почти 3400 человек и 21 человек погиб.

Напомним, Париж в прошлом году стал первой европейской столицей, где совсем запретили прокатные электросамокаты. В сентябре этого года такое решение принял Мадрид.

В Латвии с апреля 2024 года запрещено выезжать на проезжую часть на незарегистрированном самокате, и к самокатам применяются скоростные ограничения.