Новий прем’єр Литви визначив кандидатів на посади міністрів закордонних справ і оборони
Новини — Четвер, 21 листопада 2024, 16:27 —
Новопризначений прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас визначився з кандидатами на посади глави МЗС та Міністерства оборони країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Після зустрічі з Науседою Палуцкас підтвердив, що висуває кандидатуру Кястутіса Будриса, радника президента, на посаду міністра закордонних справ.
Депутатку парламенту від соціал-демократів Довіле Шакалієне прем’єр-міністр висуває на посаду міністра оборони.
Палуцкас сказав журналістам, що Будрис, який є членом команди президента Науседи, був його власною пропозицією, а не президента. Він також додав, що в п'ятницю Науседа зустрінеться з Будрисом і Шакалієне.
Сейм Литви у четвер, 21 листопада, проголосував за призначення Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром.
У нього буде 15 днів, щоб сформувати свій кабінет після офіційного призначення президентом на посаду.
Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.
Раніше Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".
Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.