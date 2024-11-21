Новий прем’єр Литви визначив кандидатів на посади міністрів закордонних справ і оборони

Новопризначений прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас визначився з кандидатами на посади глави МЗС та Міністерства оборони країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після зустрічі з Науседою Палуцкас підтвердив, що висуває кандидатуру Кястутіса Будриса, радника президента, на посаду міністра закордонних справ.

Кястутіс Будрис фото: LRT

Депутатку парламенту від соціал-демократів Довіле Шакалієне прем’єр-міністр висуває на посаду міністра оборони.

Реклама:

Довіле Шакалієне фото: LRT

Палуцкас сказав журналістам, що Будрис, який є членом команди президента Науседи, був його власною пропозицією, а не президента. Він також додав, що в п'ятницю Науседа зустрінеться з Будрисом і Шакалієне.

Сейм Литви у четвер, 21 листопада, проголосував за призначення Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром.

У нього буде 15 днів, щоб сформувати свій кабінет після офіційного призначення президентом на посаду.

Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Раніше Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.