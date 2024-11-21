Новый премьер Литвы определил кандидатов на должности министров иностранных дел и обороны
Новости — Четверг, 21 ноября 2024, 16:27 —
Новоназначенный премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас определился с кандидатами на должности главы МИД и Министерства обороны страны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
После встречи с Науседой Палуцкас подтвердил, что выдвигает кандидатуру Кястутиса Будриса, советника президента, на должность министра иностранных дел.
Депутата парламента от социал-демократов Довиле Шакалиене премьер-министр выдвигает на должность министра обороны.
Палуцкас сказал журналистам, что Будрис, который является членом команды президента Науседы, был его собственным предложением, а не президента. Он также добавил, что в пятницу Науседа встретится с Будрисом и Шакалиене.
Сейм Литвы в четверг, 21 ноября, проголосовал за назначение Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром.
У него будет 15 дней, чтобы сформировать свой кабинет после официального назначения президентом на должность.
Напомним, литовских социал-демократов, которых представляет Палуцкас, критиковали за коалицию с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.
Ранее Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".
Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.