Нідерланди обіцяють арештувати прем’єра Ізраїлю за ордером МКС

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що країна дотримуватиметься ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) й арештує прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо той приїде.

Про це він сказав під час виступу в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За словами глави нідерландського МЗС, "Нідерланди на 100% виконують Римський статут", на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Вельдкамп запевнив: якщо Нетаньягу прибуде до Нідерландів, то буде заарештований. Крім того, країна також припинить "несуттєві" контакти з ізраїльським прем’єром.

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Як зазначає NOS, наразі невідомо, як рішення МКС про ордер на арешт Нетаньягу вплине на заплановану поїздку міністра закордонних справ Нідерландів на Близький Схід. Також візит в Ізраїль планував лідер нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс.

Раніше в четвер стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Їх звинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в секторі Гази.

Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого Армія оборони Ізраїлю оголосив влітку.

Коли стало відомо про можливість ордерів на арешт ізраїльських топпосадовців, держави Заходу суперечливо відреагували на цей заклик. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.