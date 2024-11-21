Нидерланды обещают арестовать премьера Израиля по ордеру МУС

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что страна будет придерживаться ордера Международного уголовного суда и арестует премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По словам главы нидерландского МИД, "Нидерланды на 100% выполняют Римский статут", на основе которого функционирует Международный уголовный суд в Гааге.

Вельдкамп заверил: если Нетаньяху прибудет в Нидерланды, то будет арестован. Кроме того, страна также прекратит "несущественные" контакты с израильским премьером.

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Как отмечает NOS, пока неизвестно, как решение МУС об ордере на арест Нетаньяху повлияет на запланированную поездку министра иностранных дел Нидерландов на Ближний Восток. Также визит в Израиль планировал лидер нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс.

Ранее в четверг стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в секторе Газа.

Также МУС объявил, что выдал ордер на арест лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, известного как Мухаммед Дейф, о гибели которого Армия обороны Израиля объявила летом.

Когда стало известно о возможности ордеров на арест израильских топ-чиновников, государства Запада противоречиво отреагировали на этот призыв. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.