Норвегія обіцяє арештувати прем'єра Ізраїлю, якщо МКС видасть ордер

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підтвердив, що країна виконає ордер на арешт високопосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єра Беньяміна Нетаньягу, якщо його видасть Міжнародний кримінальний суд.

Про це, як пише "Європейська правда", норвезький міністр заявив в інтерв'ю телеканалу TV2.

Ейде наголосив, що Норвегія є підписантом Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, і підтримує його роботу.

"Якщо він (Нетаньягу. – Ред.) або один із лідерів ХАМАС, яким також пред'явлені звинувачення, з'явиться в Норвегії, ми зобов'язані це зробити (арештувати. – Ред.) згідно з міжнародним правом. Те ж саме стосується всіх країн Європи, за винятком Туреччини", – додав він.

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Очільник МЗС Норвегії наголосив на важливості МКС, назвавши його "найважливішим судом світової спільноти", коли йдеться про воєнні злочини.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Деякі західні держави, зокрема США, розкритикували прокурора Міжнародного кримінального суду за прирівнювання Ізраїлю до терористів ХАМАС. Водночас Франція відкрито підтримала МКС.