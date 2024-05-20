Прем'єр Чехії назвав неприйнятним заклик прокурора МКС видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала прокоментував заклик прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана до палати попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у X (Twitter).

Він нагадав, що саме терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль у жовтні 2023 року та вбило, поранило й викрало тисячі невинних людей.

The ICC Chief Prosecutor's proposal to issue an arrest warrant for the representatives of a democratically elected government together with the leaders of an Islamist terrorist organisation is appalling and completely unacceptable.



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"Пропозиція головного прокурора МКС видати ордер на арешт представників демократично обраного уряду разом із лідерами ісламістської терористичної організації є жахливою й абсолютно неприйнятною", – зазначив Фіала.

Чеський прем'єр наголосив, що саме цей абсолютно неспровокований теракт з боку ХАМАС призвів до нинішньої війни в Газі та страждань цивільного населення Гази, Ізраїлю та Лівану.

Раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан попросив палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Тепер колегія суддів МКС розгляне клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт. Ордери проти ізраїльських політиків стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Якщо МКС видасть ордер на арешт Нетаньягу, це рішення помістить його в компанію глави Росії Владіміра Путіна, щодо якого суд видав ордер на арешт за злочини, скоєні в Україні.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

ЗМІ стверджували, що в Конгресі США готують "помсту" МКС у разі, якщо ордери все ж будуть видані.