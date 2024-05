Прем'єр Чехії назвав неприйнятним заклик прокурора МКС видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала прокоментував заклик прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана до палати попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у X (Twitter).

Він нагадав, що саме терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль у жовтні 2023 року та вбило, поранило й викрало тисячі невинних людей.

The ICC Chief Prosecutor's proposal to issue an arrest warrant for the representatives of a democratically elected government together with the leaders of an Islamist terrorist organisation is appalling and completely unacceptable.



We must not forget that it was Hamas that…

