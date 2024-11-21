Рада ратифікувала договір про дружбу з Албанією

Верховна Рада України ратифікувала Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією (№ 0279).

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради у Telegram, пише "Європейська правда".

Договір, йдеться у повідомленні, дозволить зміцнити відносини дружби та співробітництва двох держав на принципах суверенної рівності та взаємоповаги.

Він спрямований на подальший розвиток плідної співпраці в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах.

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Реалізація договору сприятиме розширенню контактів між громадянами України та Албанії, зміцненню зв’язків між державними та недержавними організаціями, профспілками, асоціаціями, освітніми і культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями тощо.

Президент України Володимир Зеленський і глава албанського уряду Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами в лютому цього року. Це відбулося в рамках візиту президента у Тирану.

У листопаді в Україні почав роботу посол Албанії.