Рада ратифікувала договір про дружбу з Албанією
Верховна Рада України ратифікувала Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією (№ 0279).
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради у Telegram, пише "Європейська правда".
Договір, йдеться у повідомленні, дозволить зміцнити відносини дружби та співробітництва двох держав на принципах суверенної рівності та взаємоповаги.
Він спрямований на подальший розвиток плідної співпраці в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах.
Реалізація договору сприятиме розширенню контактів між громадянами України та Албанії, зміцненню зв’язків між державними та недержавними організаціями, профспілками, асоціаціями, освітніми і культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями тощо.
Президент України Володимир Зеленський і глава албанського уряду Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами в лютому цього року. Це відбулося в рамках візиту президента у Тирану.
У листопаді в Україні почав роботу посол Албанії.