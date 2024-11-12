В Україні почали роботу посли Албанії та Греції

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 12 грудня, прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Албанії та Греції, що означає початок їхньої дипломатичної місії в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Під час зустрічі з послом Греції Пантелісом Александросом Дімітракопулосом Зеленський відзначив високий рівень двосторонніх відносин, подякував за оборонну підтримку, а також розповів про основні потреби у військовій допомозі.

"У нас дуже гарні відносини між країнами. Співпраця між нашими націями для нас дуже важлива. Знаю, що ваші колеги відвідували Одесу з ініціативою щодо відновлення. Можливо, Греція зможе долучитися до інших країн і взяти під патронат один із регіонів", – зазначив він.

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Із послом Албанії Ерналом Філо глава держави поговорив про відкриття албанського посольства в Україні, назвавши це свідченням динамічного розвитку двосторонніх відносин.

Також Зеленський подякував уряду та народу Албанії за постійну підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії та наголосив необхідності якомога швидше підписати двосторонню безпекову угоду.

Окрім того, в Україні почали роботу нові посли Японії – Масаші Накаґоме та Єгипту – Бараката Алі Еллейті.

У серпні Зеленський приймав вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн Європейського Союзу – Бельгії, Словаччини, Італії та Нідерландів.

У жовтні він прийняв вірчі грамоти від послів п’яти європейських країн: Ірландії, Ісландії, Литви, Фінляндії та Чорногорії.