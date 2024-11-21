Рада ратифицировала договор о дружбе с Албанией

Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией (№ 0279).

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram, пишет "Европейская правда".

Договор, говорится в сообщении, позволит укрепить отношения дружбы и сотрудничества двух государств на принципах суверенного равенства и взаимоуважения

Он направлен на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

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Реализация договора будет способствовать расширению контактов между гражданами Украины и Албании, укреплению связей между государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, ассоциациями, образовательными и культурными учреждениями, молодежными и спортивными организациями и тому подобное.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава албанского правительства Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами в феврале этого года. Это произошло в рамках визита президента в Тирану.

В ноябре в Украине начал работу посол Албании.