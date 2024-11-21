Путин подтвердил удары по России западными ракетами и пугает ответом

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что Украина применила ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России.

Такое прозвучало во время его обращения вечером 21 ноября, сообщает "Европейская правда".

По словам Путина, шесть ракет ATACMS 19 ноября и системы Storm Shadow 21 ноября нанесли удары по "объектам" в Курской и Брянской областях соответственно, но целей они якобы не достигли.

Он повторил мантру роспропаганды о том, что использование таких ракет невозможно без участия Запада, поэтому "конфликт в Украине" приобрел, как выразился кремлевский хозяин, "элементы глобального характера".

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Дополнительно Путин заявил, что использование дальнобойных западных ракет якобы не влияет на ход российской войны против Украины, а на дальнейшие действия Россия ответит "решительно и зеркально".

Он также считает, что Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по российской территории.

Накануне сообщалось, что Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Перед тем СМИ говорили, что по российским целям были поражения ракетами ATACMS.

Заметим, что на этой неделе на фоне сообщений, что Украина получила разрешение на удар западными ракетами по России, Путин изменил ядерную доктрину России, существенно расширив основания для применения ядерного оружия.