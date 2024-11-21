Данія веде переговори через судно з КНР, що пливло біля пошкоджених кабелів на Балтиці

Данія заявила, що веде "дипломатичні переговори" з кількома країнами щодо китайського судна, яке стоїть на якорі біля її берегів, а перед тим пропливало в районі пошкодження двох підводних кабелів зв’язку в Балтійському морі.

Такий коментар данське Міністерство закордонних справ надало агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Після повідомлень про пошкодження кабелів у фокусі уваги опинилося китайське вантажне судно Yi Peng 3. Вдень 20 листопада повідомляли, що воно стоїть біля берегів Данії, а поруч з ним – судно данського флоту.

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У МЗС Данії пояснили, що країна не є власником пошкоджених кабелів, а китайське судно "наразі перебуває в міжнародних водах", що обмежує можливість втручання данської влади.

"Міністерство закордонних справ мало низку дипломатичних контактів, але не може вдаватися в будь-які конкретні деталі", – додали там у відповідь на запит AFP.

Фінляндія та Швеція раніше вирішили створити спільну слідчу команду для розслідування пошкодження одразу двох підводних кабелів зв'язку – між Фінляндією і Німеччиною та між Швецією і країнами Балтії. Проблеми виявили у неділю й понеділок.

Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.

Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був спланованою диверсією.