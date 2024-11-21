Дания ведет переговоры из-за судна из КНР, которое плыло возле поврежденных кабелей на Балтике

Дания заявила, что ведет "дипломатические переговоры" с несколькими странами по китайскому судну, которое стоит на якоре у ее берегов, а перед тем проплывало в районе повреждения двух подводных кабелей связи в Балтийском море.

Такой комментарий датское Министерство иностранных дел предоставило агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

После сообщений о повреждении кабелей в фокусе внимания оказалось китайское грузовое судно Yi Peng 3. Днем 20 ноября сообщали, что оно стоит у берегов Дании, а рядом с ним – судно датского флота.

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В МИД Дании объяснили, что страна не является владельцем поврежденных кабелей, а китайское судно "сейчас находится в международных водах", что ограничивает возможность вмешательства датских властей.

"Министерство иностранных дел имело ряд дипломатических контактов, но не может вдаваться в какие-либо конкретные детали", – добавили там в ответ на запрос AFP.

Финляндия и Швеция ранее решили создать совместную следственную команду для расследования повреждения сразу двух подводных кабелей связи – между Финляндией и Германией и между Швецией и странами Балтии. Проблемы обнаружили в воскресенье и понедельник.

Министры обороны Финляндии и Германии считают, что речь идет о диверсии.

В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорят, что инцидент вряд ли был спланированной диверсией.