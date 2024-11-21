В Пентагоне рассказали детали удара баллистической ракетой по Днепру

Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой средней дальности и предупредила США незадолго до ее запуска.

Это на брифинге сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает "Европейская правда".

Сингх отметила, что, по информации США, Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности (БРСД).

"Эта БРСД была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". США были предварительно уведомлены незадолго до запуска через каналы уменьшения риска ядерных конфликтов", – добавила она.

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Напомним, что украинские источники ранее также указывали на применение Россией именно МБР "Рубеж" для удара по Днепру.

Пресс-секретарь Пентагона напомнила, что в США не впервые замечают "опасную и безрассудную риторику со стороны Путина", и действующая администрация Джо Байдена сосредоточена "на дальнейшей поддержке Украины тем, в чем она нуждается".

"Украина, как вы знаете, успешно давала и дает отпор российской агрессии. Мы недавно объявили пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. И еще больше пакетов помощи будут объявлены в последующие дни и недели работы этой администрации", – заверила Сингх.

Она одновременно подчеркнула, что США "будут серьезно относиться к заявлениям, которые звучат из России", но продолжат поддерживать Украину тем, в чем она нуждается больше всего на поле боя.

Напомним, вечером в четверг хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также пригрозил государствам Запада ударами после того, как они позволили Украине использовать свои ракеты для поражения территории России.