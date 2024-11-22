Орбан обіцяє не виконувати виданий МКС ордер на арешт прем’єра Ізраїлю

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв, що не виконуватиме виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт очільника уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Заяву угорського прем’єра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Орбан сказав, що запросить Нетаньягу до Угорщини, і запевнив, що ордер МКС на арешт "не буде виконаний".

Очільник уряду Угорщини в ефірі державного радіо назвав ордер на арешт Нетаньягу "помилковим".

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Він також додав, що ізраїльський лідер зможе провести переговори в Угорщині "в достатній безпеці".

"Міжнародні інститути не виявляють розсудливості, коли справа доходить до ухвалення рішень", – наводитьTelex слова Орбана.

За його словами, рішення МКС є цинічним, оскільки він втручається в поточний конфлікт у політичних цілях.

"У нас немає іншого вибору, ми повинні виступити проти цього рішення", – резюмував він.

Напередодні стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.