В адміністрації Байдена "принципово відкидають" рішення МКС про ордер на Нетаньягу

США заявили, що "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта.

Про це йдеться у заяві речника Ради національної безпеки США, яку наводить NBC News, пише "Європейська правда".

Речник заявив, що США принципово відкидають рішення суду видати ордери на арешт ізраїльських високопосадовців.

"Ми залишаємося глибоко стурбовані поспішністю прокурора в запиті на отримання ордерів на арешт і тривожними процесуальними помилками, які призвели до цього рішення. Сполучені Штати чітко заявили, що МКС не має юрисдикції у цій справі", – сказано у заяві.

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США, які не є членом МКС, раніше вітали видачу судом ордерів на арешт Владіміра Путіна та інших російських посадовців за звірства, скоєні в Україні.

Однак Вашингтон засуджував переслідування судом Нетаньягу і Галанта. Ця позиція наразила адміністрацію Байдена на звинувачення у подвійних стандартах з боку багатьох членів ООН, особливо з країн Глобального півдня.

Майк Волтц, якого обраний президент США Дональд Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки у своїй адміністрації, пообіцяв "рішучу відповідь" на рішення МКС видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.