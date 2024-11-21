Боррель: Ордер МКС на арешт Нетаньягу обов’язковий для всіх членів Євросоюзу

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

Таке він сказав під час візиту до Йорданії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Europa Press.

Топдипломат Євросоюзу зауважив, що рішення МКС – це "не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, а рішення судів повинні поважатися і виконуватися".

Він додав, що рішення суду в Гаазі є "обов'язковим до виконання" і всі країни Європейського Союзу, оскільки вони є членами МКС, "зобов'язані застосовувати це судове рішення".

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Боррель також сказав, що "трагедія в Газі повинна припинитися", а міжнародна спільнота повинна зробити крок вперед, щоб протистояти "апокаліптичній" ситуації в секторі Гази.

Раніше в четвер стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Їх звинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в секторі Гази.

Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого Армія оборони Ізраїлю оголосив влітку.

Коли стало відомо про можливість ордерів на арешт ізраїльських топпосадовців, держави Заходу суперечливо відреагували на цей заклик. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.