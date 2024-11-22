Орбан обещает не выполнять выданный МУС ордер на арест премьера Израиля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не будет выполнять выданный Международным уголовным судом ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Заявление венгерского премьера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что пригласит Нетаньяху в Венгрию, и заверил, что ордер МУС на арест "не будет выполнен".

Глава правительства Венгрии в эфире государственного радио назвал ордер на арест Нетаньяху "ошибочным".

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Он также добавил, что израильский лидер сможет провести переговоры в Венгрии "в достаточной безопасности".

"Международные институты не проявляют благоразумия, когда дело доходит до принятия решений", – приводит Telex слова Орбана.

По его словам, решение МУС является циничным, поскольку он вмешивается в текущий конфликт в политических целях.

"У нас нет другого выбора, мы должны выступить против этого решения", – резюмировал он.

Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля "обязательны к исполнению" для стран ЕС.

США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.