У Литві кажуть, що виконають ордер МКС на арешт прем’єра Ізраїлю

У Литві заявили, що видані Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і ексміністра оборони Йоава Галанта мають бути виконані.

Відповідну заяву Міністерства закордонних справ Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у міністерстві, Литва послідовно підтримує роботу МКС і поважає його незалежність і неупередженість.

"Рішення суду є обов'язковими для держав-членів. Щойно суд видає ордер на арешт, його виконання є обов'язковим для всіх держав-учасниць Римського статуту МКС або тих держав чи територій, які визнають юрисдикцію МКС", – ідеться в коментарі міністерства.

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Водночас у литовському МЗС нагадали, що не всіх організаторів і виконавців терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року було покарано і що близько 100 ізраїльських та інших громадян досі перебувають у заручниках.

Напередодні стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт.