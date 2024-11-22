В Литве говорят, что выполнят ордер МУС на арест премьера Израиля

В Литве заявили, что выданные Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта должны быть выполнены.

Соответствующее заявление Министерства иностранных дел Литвы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в министерстве, Литва последовательно поддерживает работу МУС и уважает его независимость и беспристрастность.

"Решения суда обязательны для государств-членов. Как только суд выдает ордер на арест, его выполнение является обязательным для всех государств-участников Римского статута МУС или тех государств либо территорий, которые признают юрисдикцию МУС", – говорится в комментарии министерства.

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При этом в литовском МИД напомнили, что не все организаторы и исполнители террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года были наказаны и что около 100 израильских и других граждан до сих пор находятся в заложниках.

Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля "обязательны к исполнению" для стран ЕС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест.