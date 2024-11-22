В Лондоне правоохранители взорвали "подозрительный пакет" возле посольства США

Британская полиция в пятницу, 22 ноября, осуществила контролируемый взрыв возле посольства США на юге Лондона после обнаружения подозрительного пакета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правоохранителей в X (Twitter).

Сначала посольство США в Лондоне заявило, что местные власти расследуют обнаружение подозрительного пакета возле здания. В ведомстве информировали о том, что полиция перекрыла Понтон-роуд из соображений безопасности.

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Позже лондонская столичная полиция подтвердила проведение расследования и перекрытие местности. Также правоохранители заявили о "контролируемом взрыве".

"Мы можем подтвердить, что "громкий взрыв", о котором недавно сообщалось в этом районе, был контролируемым взрывом, осуществленным офицерами", – заявили правоохранители.

Напомним, два взрыва возле посольства Израиля в Копенгагене прозвучали ночью сразу после масштабной ракетной атаки Ирана против Израиля 1 октября. Позже о новых взрывах стало известно 7 октября.

Недавно США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, а также закрыли свое посольство.